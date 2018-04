Hoofdrol Engelse tiener bij klinkende zege Dortmund op Leverkusen

Sancho werd niet alleen de eerste Engelsman met een doelpunt voor Dortmund, maar ook de jongste Engelsman ooit die scoorde in de Duitse topcompetitie. Dortmund had de talentvolle tiener vorig jaar weggeplukt bij Manchester City. Sancho, die onlangs zijn achttiende verjaardag vierde, mocht tegen Leverkusen voor de vierde keer in de basis starten. Opvallende afwezige in de ploeg van trainer Peter Stöger was aanvoerder Marcel Schmelzer, die vanwege een vormcrisis buiten de selectie was gelaten.