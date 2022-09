Hongarije wint in Duitsland door fraaie hakbal Szalai, Engeland degradeert naar B-divisie

Met videoHongarije maakt een goede kans om zich te plaatsen voor de Nations League Finals, die in juni volgend jaar waarschijnlijk in Nederland gespeeld gaan worden. De Hongaren wonnen vanavond in Leipzig met 0-1 van Duitsland en bleven daardoor ook Italië en Engeland voor in poule 3 van Divisie A. Hongarije heeft maandag tegen Italië aan een gelijkspel genoeg voor groepswinst.

Ádám Szalai was de matchwinner voor Hongarije in de Red Bull Arena in Leipzig. De 34-jarige spits van FC Basel verlengde na 17 minuten een indraaiende corner van Dominik Szoboszlai prachtig met zijn hak en liet de Duitse doelman Marc-André ter Stegen daarmee kansloos. Thomas Müller dacht zeven minuten na rust de 1-1 te maken namens Duitsland, maar dat feest ging niet door omdat Jonas Hofmann buitenspel stond in aanloop naar die goal.



De talentvolle linksback Milos Kerkez (18) van AZ maakte als basisspeler zijn debuut voor Hongarije. Doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka ontbraken bij de Duitsers wegens een besmetting met het coronavirus. Thomas Müller was daarom deze keer de aanvoerder.

Volledig scherm Adam Szalai viert zijn goal met Dominik Szoboszlai. © ANP / EPA

Raspadori matchwinner in San Siro

Hongarije staat in poule 3 van Divisie A op 10 punten na vijf wedstrijden. Daarmee blijven de Hongaren twee punten voor op Italië, dat in San Siro in Milaan met 1-0 won van Engeland. Napoli-aanvaller Giacomo Raspadori maakte op aangeven van Leonardo Bonucci halverwege de tweede helft de winnende goal. Hongarije en Italië strijden komende maandag in de Puskás Aréna in Boedapest om groepswinst en daarmee een ticket voor de Final Four.

Engeland staat na vijf wedstrijden pas op twee punten en degradeert daarmee naar de B-divisie van de Nations League. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde in deze Nations League alleen gelijk tegen Italië (0-0 op 11 juni in Wolverhampton) en Duitsland (1-1 op 7 juni in München). Engeland speelt maandagavond op Wembley nog tegen de Duitsers, maar die staan al op zes punten en zijn dus niet meer te passeren.

De Final Four van de Nations League zullen in juni volgend jaar zeer waarschijnlijk worden gespeeld in Nederland. Dat kan alleen nog misgaan als Oranje zondagavond met meer dan drie goals verschil verliest van de Rode Duivels.

