Honderden doodsbedreigingen voor Nagelsmann na uitschakeling Bayern

Thomas Tuchel geeft Chelsea weinig kans tegen Real Madrid: ‘Maar dromen is toegestaan’

De kans dat titelverdediger Chelsea doorstoot naar de halve finales van de Champions League is klein. ,,Het is onwaarschijnlijk dat we het redden, maar het is toegestaan om te dromen”, zei coach Thomas Tuchel van de Londense club in aanloop naar de return tegen Real Madrid in de kwartfinales.

11 april