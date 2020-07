Hoeness volgt Schreuder op als trainer Hoffenheim

BBC-analyticus ‘Van Dijk hoort in dezelfde klas als Maldini en Krol’

10:46 Einde seizoen, tijd voor de jaarlijstjes. In Engeland duikelen de oud-profvoetballers als analytici over elkaar heen met hun beste elf van het gisteren afgesloten Premier League-seizoen. Eén zekerheidje in bijna alle elftallen: Virgil van Dijk.