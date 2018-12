Hoeness: Robben bezig aan laatste seizoen bij Bayern

Het contract van de Nederlandse vleugelaanvaller loopt tot het einde van het seizoen. De kans dat het wordt verlengd is minimaal volgens Hoeness. ,,Arjen Robben en Franck Ribéry zijn zeer waarschijnlijk bezig aan hun laatste seizoen bij Bayern München”, wordt Hoeness geciteerd door het Duitse Sport1. In dat geval heeft Robben 10 seizoenen onder contract gestaan bij Der Rekordmeister. Hij kwam in 2009 over van Real Madrid



Eerder deze week was de Duitse voorzitter nog lovend over Robben. ,,Hij bewees in tegen Benfica samen met Franck Ribèry dat de zogenaamde oudjes het nog kunnen, ook op internationaal niveau”, zei Hoeness. Hij gaf wel aan dat het bestuur ziet dat verjonging en versterking nodig is in de selectie. ,,Het voltallige bestuur heeft toegestemd met grote investeringen volgend seizoen. We gaan het team zo versterken dat we vanaf de eerste speeldag in de Bundesliga én op Europees niveau weer de dienst uit kunnen maken. Dat moet ook je Bayern München bent.”