Hoelang houdt De Ligt het nog vol met zijn schouder?

De Ligt en Juventus lieten zich nog niet uit over de schouder, maar coach Maurizio Sarri kampt duidelijk met problemen in zijn verdediging. ,,Het was een lastige situatie”, sprak hij na het 3-3 gelijkspel bij Sassuolo, waar de onzeker factor Daniele Rugani in de rust aanvoerder Giorgio Chiellini verving. ,,Bonucci was niet beschikbaar, Chiellini vroeg na 20 minuten al om een wissel en De Ligt heeft last van een ontwrichte schouder. Alles komt nu op hetzelfde moment, maar ik hoop dat we snel weer stabiliteit kunnen vinden.”



De Turkse verdediger Merih Demiral (22) zat voor het eerst sinds zijn kruisbandblessure in januari weer op de bank, maar kon nog niet in actie komen. Chiellini (35) lijkt nog altijd niet volledig hersteld van zijn kruisbandblessure. Bonucci heeft last van zijn hiel, maar kreeg als wisselspeler nog wel geel voor commentaar op de leiding.