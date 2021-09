Hoe sterk zijn de Turken? ‘Ze weten precies wat ze tegen Nederland moeten doen’

Video Lionel Messi ontsnapt aan zware blessure na doodschop

3 september Lionel Messi is in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks ontsnapt aan een zware blessure. De ster van Argentinië en Paris Saint-Germain was afgelopen nacht het slachtoffer van een doodschop van Venezuela-verdediger Adrián Martinez, die daarvoor na een ingreep van de VAR rood kreeg. Messi kwam echter met de schrik vrij. Argentinië won met 3-1.