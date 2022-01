Hoe Stefan de Vrij in een veelomvattend miljoenenconflict belandde met zijn zaakwaarnemers

ReconstructieStefan de Vrij (29) staat op 18 februari in de rechtszaal tegenover zijn voormalige zaakwaarnemers, managementbureau SEG. Inzet: een schadevergoeding van grofweg 10 miljoen euro. Is de Oranje-international hier ordinair belazerd of liggen de zaken toch anders? Een reconstructie aan de hand van tien vragen en tien antwoorden.