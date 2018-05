Hoe serieus zijn de vertrekwensen van Cristiano en Bale?

Honderdduizenden mensen ging vandaag in Madrid de straat op om urenlang met de selectie van Real Madrid voor de vierde keer in vijf jaar de winst van de Champions League te vieren. Maar naast vreugde was er ook onzekerheid: stonden Cristiano Ronaldo en Gareth Bale voor het laatst op de bus?

Door Edwin Winkels



De wedstrijd was nog nauwelijks ten einde, toen de TV-verslaggever van het Spaanse Bein Sports Cristiano Ronaldo live naar zijn mening vroeg. De derde vraag was zo onschuldig als de vorige twee: ,,Is dit een winnend, scorend project dat voortgezet moet worden, met jouw aan het hoofd?” Het antwoord van de Portugees dreunde de hele nacht door, kwam hem op een reprimande van zijn teamgenoten te staan, zorgde voor grote koppen en reacties en overschaduwde aanvankelijk de feestvreugde.

,,Nu is ‘t het moment om te genieten. De komende dagen zal ik de fans een antwoord geven, de mensen die altijd achter me zijn blijven staan. Het was heel mooi om voor Real Madrid te spelen.” ,,Dat klinkt als een afscheid,” zei de verslaggever. ,,Nee, de komende dagen geef ik een antwoord,” herhaalde de speler, ,,De toekomst van een individuele speler is niet belangrijk, nu gaat het erom dat we geschiedenis hebben geschreven.”

Het is niet voor het eerst dat Ronaldo insinueert dat hij het zat is bij de Koninklijke. Vorig jaar nog lekte via de Portugese krant A Bola uit dat hij zeker zou vertrekken – iets wat overigens niet gebeurde – omdat hij zich een slachtoffer voelde van de Spaanse fiscus, die hem voor een belastingfraude van 14,7 miljoen euro voor de rechter heeft gesleept.

Ergeren aan pogingen om Neymar te halen

Maar er zijn meer redenen, volgens de goed ingevoerde Madrileense sportkranten, waarom Ronaldo zijn kont tegen de krib gooit. Kort na de gewonnen Champions League-finale van vorig jaar beloofde voorzitter Pérez hem zijn contract te verbeteren, toen Messi bij Barcelona bijna het dubbele ging verdienen; een belofte die nog niet is nagekomen. Ook ergert Ronaldo zich aan de pogingen van Real om Neymar naar Madrid te halen als de nieuwe grote en fors betaalde ster.

Afgelopen maanden zouden zijn agent en de club om tafel zijn gaan zitten. Ook hebben zijn advocaten de Spaanse fiscus een bod van 14 miljoen euro gedaan om de rechtszaak te voorkomen. Maar zolang beide zaken niet zijn opgelost, lijkt bij Ronaldo het geduld te eindigen. Dat hij een uur na zijn uitspraken zijn excuses aanbood, en zei dat hij het niet zo had moeten zeggen, stelde de fans niet gerust.

En toen kwam ook Gareth Bale nog eens met zíjn beklag. Hij was dan wel de held van de avond, met zijn omhaal, maar was niet blij geweest als reserve te beginnen. Zoals al zo vaak dit seizoen. ,,Ik was in vorm, en wilde spelen. Zoals altijd. Ik móet, ik wil vaker spelen dan ik dit seizoen heb gedaan. Als dat bij Real niet kan, dan maar ergens anders.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie