Hoe Mauro en Wanda Icardi zich onmogelijk maakten in Milaan

Het is een poging om de relatie tussen Icardi en de harde kern van Internazionale te herstellen. In Icardi's boek Sempre Avanti had de Argentijn namelijk gepocht over een aanvaring met een van ultra's van de Curva Nord . ,,Jij bent geen man. Jij bent geen captain. Jij bent een smerig stuk stront", viel er vervolgens te lezen op een spandoek in de thuiswedstrijd tegen Cagliari, waarin hij tot overmaat van ramp ook nog een penalty miste. Tot vreugde van de eigen fans, die hem liever vandaag dan morgen zien vertrekken. Maar Icardi vertrekt niet. Hij blijft maar scoren voor Inter en in september 2017 komt Wanda met een volgend charmeoffensief als ze zegt dat ze hoopt dat Icardi voor altijd aanvoerder van Inter blijft. Desondanks laat ze ook nog regelmatig weten dat er genoeg kapers op de kust zijn voor haar man. ,,Ik heb wat belletjes gekregen, maar ik zeg liever niet van welke clubs. Hij is ten minste tweehonderd miljoen euro waard.” Tekst gaat verder onder de foto...

Niet veel later, eind 2017, valt voor het eerst de naam van Real Madrid. ,,Als het aan Mauro ligt, blijft hij bij Inter voor de rest van zijn leven. Maar er zijn andere omstandigheden die meespelen. Sommige grote clubs laten hun waardering blijken dus ik moet op z'n minst naar ze luisteren", stelt Wanda, die vervolgens in maart 2018 de Inter-fans alsnog gerust stelt: ,,We zien de contractonderhandelingen met vertrouwen tegemoet. Ik heb de directeuren van Inter ontmoet en we hebben veel gelachen. Ik grapte nog dat we haast moeten maken, omdat Mauro duurder wordt met elke dag die verstrijkt.”



Toch blijven de transferperikelen rondom Icardi maar doorgaan en witte rook in de vorm van een nieuw contract blijft uit. In mei 2018, vlak voor de zomerse transfermarkt, waarschuwt Wanda de clubleiding van Inter: ,,Er zijn grote clubs die de ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro willen betalen. En eigenlijk is dat niet eens veel geld voor een speler als Mauro.”



Icardi blijft echter wederom bij Inter, maar van een nieuw contract is ook na de zomer nog steeds geen sprake. In december 2018 is Wanda het ineens zat. ,,Een contractverlenging? We zijn heel ver van elkaar verwijderd. Het irriteert me wat er allemaal geschreven wordt. Niemand vraagt iets aan ons. Inter wilde Icardi deze zomer naar Juventus sturen, maar het was Mauro die ‘nee’ zei en wilde blijven.”