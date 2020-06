Hoe Lewandowski met vijf goals in negen minuten geschiedenis schreef tegen Wolfsburg

Ibrahimo­vic ook op social media een legende: van God met zijn studenten tot de Major League Zlatan

12:10 Zlatan Ibrahimovic had gisteren weer de lachers op zijn hand, na een bericht op Instagram. Hij luidde zijn terugkeer op het trainingsveld in met de tekst: 'God and his students', doelend op zichzelf en zijn ploeggenoten. Zowel binnen als buiten de lijnen gaat Ibrahimovic door het leven als een fenomeen. Dit zijn de meest legendarische posts van 'de Zweedse God’.