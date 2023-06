Hoe groot is het verschil tussen Usain Bolt en Kylian Mbappé op de 100 meter? Een 3D-simulatie komt met de uitkomst

Dat Bolt de tweestrijd wint, is geen verrassing. Wel dat Mbappé al vanaf de start geen schijn van kans maakt. Voor Bolt (36) gaat het om zijn befaamde 100 meter op het WK in Berlijn, toen hij het wereldrecord (9.58) liep en daarbij een topsnelheid van 44,72 km/u haalde.

Ook Kylian Mbappé (24) gooide al enkele keren bijzonder hoge ogen waarbij hij tegenstanders liet staan tijdens sprintduels in de wedstrijd. Op 100 meter is zijn tijd op een atletiekbaan nog nooit gemeten, maar het YouTube-kanaal Speed Showdown kwam na een berekening voor de simulatie uit op een topsnelheid van 38 km/u. Het resultaat van een duel met Bolt laat zich dus snel raden, maar is toch redelijk ontluisterend. Waarbij moet vermeld worden dat voetballers vooral topsnelheden moeten halen op korte afstanden en uiterst zelden over 100 meter.