Hoe dopingzondaar Paul Pogba, ooit de duurste speler ter wereld, veranderde in een hoofdpijndossier

Met samenvatting Frankrijk na simpele overwin­ning op Ierland vrijwel zeker van EK, Tadic en Gudelj verspelen koppositie met Servië

Frankrijk heeft de EK-kwalificatiewedstrijd in groep B tegen Ierland gewonnen. In het Parc des Princes won het sterrenensemble van bondscoach Didier Deschamps vrij gemakkelijk met 2-0 en zette daarmee een grote stap naar het EK van volgend jaar. Servië leed in groep G een gevoelige nederlaag tegen Hongarije.