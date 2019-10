Hoe deden de buitenlandse internationals van Ajax, PSV en Feyenoord het?

Ajax

Weinig speelminuten voor de Ajax-internationals tijdens de interlandperiode. Alleen Nicolás Tagliafico en Razvan Marin kwamen met hun land in actie. Tagliafico was als linksachter in het gelijkspel tegen Duitsland (2-2) basisspeler, maar hoefde bij de oefenzege op Ecuador (6-1) niet in actie te komen. Tagliafico kreeg een paar dagen vrijaf van bondscoach Lionel Scaloni en benutte die goed in het zonnige zuiden van Italië.

Positano - Italy 🇮🇹 #DaysOff 👩🏼💕 86.2k Likes, 338 Comments - Nicolas Tagliafico (@tagliafico3) on Instagram: "Positano - Italy 🇮🇹 #DaysOff 👩🏼💕"

Volledig scherm Razvan Marin, hier in duel met Martin Odegaard, kwam met Roemenië niet verder dan een gelijkspel tegen Noorwegen (1-1). © AFP Marin kwam juist in het eerste duel (tegen Faeröer, 0-3 zege) niet in actie, om in de tweede wedstrijd de negentig minuten vol te maken tegen Noorwegen (1-1). Dat duel eindigde overigens in een zware teleurstelling voor de Roemenen, die door het gelijkspel EK-deelname bijna kunnen vergeten.



Een aantal Ajacieden kreeg geen speeltijd. Hakim Ziyech keerde nog vóór de twee interlands van Marokko terug naar Amsterdam met vermoeidheidsklachten. Noussair Mazraoui bleef tijdens de interlands met Libië (1-1) Gabon (2-3) op de bank.



Ook André Onana speelde niet. De 23-jarige doelman was voor zijn land Kameroen bankzitter tijdens het doelpuntloze gelijkspel met Tunesië. Ook Dusan Tadic keert zonder minuten terug naar Amsterdam. Zowel in het oefenduel met Paraguay (1-0 zege) als de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen (1-2 zege) kwam hij niet in actie voor Servië. Hij maakt met zijn land nog wel kans op plaatsing voor het EK 2020, maar dan moet volgende maand nog wel een achterstand van een punt op Portugal worden goedgemaakt in de laatste twee kwalificatieduels.

PSV

Slechts twee buitenlandse internationals bij PSV in deze interlandperiode. De 24-jarige vleugelaanvaller Bruma meldde zich bij de Portugese ploeg. In het gewonnen duel met Luxemburg (3-0) bleef Bruma zonder minuten, op bezoek bij Oekraïne (2-1) kon hij na een invalbeurt een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen. Wel zag hij Cristiano Ronaldo van dichtbij doelpunt nummer 700 in zijn carrière maken.



Ritsu Doan keert met twee zeges terug naar PSV. In de Japanse zege op Mongolië (6-0) was de aanvaller niet nodig, maar in en tegen Tadzjikistan (0-3 overwinning) deed de 23-jarige oud-speler van FC Groningen de hele wedstrijd mee. Japan staat met negen punten uit drie duels stijf bovenaan in de kwalificatiegroep.

Volledig scherm Bruma (links) kon Portugal niet behoeden van een nederlaag in Oekraïne (2-1). © EPA

Feyenoord

Feyenoord zag drie Zuid-Amerikanen uitvliegen met interlandverplichtingen. Niet voor niets, alle drie kwamen ze in actie. Luis Sinisterra zal er het beste gevoel aan overgehouden hebben. Na eerst negentig minuten op de bank te zijn gebleven tegen Chili (0-0), maakte de 20-jarige aanvaller van Feyenoord dinsdag in het uitduel met Algerije (3-0 nederlaag) zijn debuut voor de Colombiaanse ploeg.



Ook Renato Tapia kwam in actie. Met Peru nam hij het twee keer op tegen Uruguay. In Montevideo verloor basisspeler Tapia met zijn land van de Uruguayanen (1-0). Drie dagen stonden de ploegen opnieuw tegenover elkaar, nu in Peru. Ook nu was Tapia basisspeler, maar winnen lukte opnieuw niet (1-1).



Marcos Senesi was de voorbije weken misschien wel de meest besproken Feyenoorder. De Argentijn, die bij zijn club nog niet in de basis begon, speelde met Argentinië onder 23 twee duels in en tegen Mexico. In het eerst duel (2-2) speelde de centrale verdediger de volle negentig minuten mee. Bij het 1-1 gelijkspel een aantal dagen later was de 22-jarige Senesi niet nodig.