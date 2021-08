Hoe de dure salarishuishouding van Barça clubicoon Messi wegjaagt uit Camp Nou

Juve, Barça en Real komen met nieuw plan Super League

30 juli Juventus, FC Barcelona en Real Madrid komen in de toekomst met een aangepast plan voor de oprichting van een Super League. De drie Europese topclubs stellen dat vandaag in een gezamenlijke verklaring in reactie op een uitspraak van een Spaanse rechtbank, die de UEFA eerder deze maand opdroeg alle juridische stappen tegen Juventus, Barcelona en Real te staken.