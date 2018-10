Hodgson verwacht Benteke pas terug in 2019

De Belgische aanvaller, die al sinds begin september niet meer in actie kwam, onderging een kijkoperatie aan zijn knie. Aanvankelijk werd gemeld dat Benteke snel weer de training zal hervatten, maar manager Roy Hodgson was voorzichtiger. ,,Ik denk dat we hem volgend jaar pas terugzien'', zei Hodgson bij Sky Sports.



Benteke (27) werd twee jaar geleden door Crystal Palace overgenomen van Liverpool. Dit seizoen kwam hij maar vier keer in competitieverband in actie voor de Londense club. Bij de operatieve ingreep werd de knie van de Belg schoongemaakt, maar zijn Nederlandse ploeggenoten Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald hoeven niet te rekenen op een snelle terugkeer van de Rode Duivel. ,,Dit jaar zeker niet. Het wordt 2019 en ik hoop vroeg in dat jaar'', aldus Hodgson.