Hitzfeld neemt het op voor Bosz

Dat is de stellige overtuiging van Ottmar Hitzfeld, de Duitse trainer die in de jaren negentig grote successen vierde met Dortmund. ,,De club had in de zomer al een sterke verdediger moeten aantrekken. Dortmund heeft defensieve kwaliteit nodig. Dat kan je de trainer niet verwijten, die kan alleen werken met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft'', zei Hitzfeld.



Bosz belandde na een sterke seizoensstart met Dortmund in een zware crisis. Na acht competitieduels op rij zonder overwinning werd de Nederlandse trainer gisteren ontslagen en opgevolgd door Peter Stöger.



Volgens Duitse media is de pas dertigjarige Julian Nagelsmann, die eerder dit jaar zijn contract bij Hoffenheim verlengde tot medio 2021, de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen aan de slag te gaan bij Dortmund. ,,Maar als hij nu al naar Dortmund gaat, welke doelen heeft hij dan nog als hij veertig jaar is? Bovendien vind ik het belangrijk om contracten te respecteren'', zei Hitzfeld.