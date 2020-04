Historische doelpuntendroogte voor Messi en Ronaldo, Advocaat gaat zijn eigen record verbeteren

Er wordt al meer dan een maand niet gevoetbald in de eredivisie. Doelstellingen worden niet gehaald en kampioenschappen gaan in rook op. Maar sommige recordreeksen blijven maar voortduren. AD Sportwereld zette er een paar op een rij.

Door Nik Kok



Feyenoord-trainer Dick Advocaat bijvoorbeeld is op 72-jarige leeftijd nog op weg naar een onwaarschijnlijk fraai eredivisierecord. Eentje dat hij waarschijnlijk niet meer gaat verbeteren. Ooit was hij als trainer van PSV in 1997, 187 dagen ongeslagen. Nu, tijdens zijn succesvolle periode als trainer van Feyenoord is hij al 180 dagen onderweg. And still counting… want het ziet er niet naar uit dat er de komende maanden een bal gaat rollen. Die 187 dagen gaat hij halen.

Lees ook Deze CL-records staan nog in de wachtkamer door corona Lees meer

Volledig scherm © BSR Agency

De ongeslagen status van FC Emmen die dit seizoen al ongekende vormen aannam krijgt straks helemaal eeuwigheidswaarde. Op 30 augustus slikte de ploeg van trainer Dick Lukkien de laatste nederlaag op de Oude Meerdijk tegen PEC Zwolle. Emmen kan straks zomaar een jaar lang ongeslagen zijn in eigen huis. De ongeslagen status van Feyenoord in de Kuip is ook nog wel het vermelden waard. Op 26 september verloor de club daar voor het laatst. Van AZ. We zijn al meer dan een halfjaar verder.

Zowel Cristiano Ronaldo als zijn eeuwige concurrent Lionel Messi zien de hinderlijke werkonderbreking met lede ogen aan. Zij scoren doorgaans in bijna elke maand maar gaan in april het net een keertje niet vinden voor Juventus, Portugal, Argentinië of Barcelona. Voor Ronaldo is dat veertien (!) jaar geleden. In 2006 lukte het hem ook niet om te scoren in april. Toen was hij 21. Messi bleef in de aprilmaand van 2008 op twintigjarige leeftijd voor het laatst doelpuntloos.

Volledig scherm © BSR Agency En verlangt u ook al zo lang naar een wedstrijd van het Nederlands elftal? Dat kan goed kloppen. Sinds 1984 duurde het niet zo lang dat Nederland wachtte voor een duel van Oranje. Destijds lukte het Oranje zich niet te plaatsen voor het EK 1984 (u weet wel, de beroemde 12-1 van Spanje tegen Malta). Tussen de 6-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Denemarken en de verloren kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije zaten liefst zeven maanden. Inmiddels wachten we bijna vijf maanden op een Oranje-duel. Op 19 november was de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland de laatste. Het eerstvolgende duel dat (tot nu toe) doorgaat is op 4 september tegen Polen voor de Nations League. Maar of dat wel doorgaat weet niemand.



Daarmee blijven we wel lekker lang ongeslagen. Het lukte deze eeuw al eens om 740 dagen ongeslagen te blijven tussen 2001 en 2003. Wat dat betreft heeft bondscoach Ronald Koeman nog wel even te gaan.

Met dat wachten op wedstrijden is het ook sippen om het laatste doelpunt van het Nederlands elftal. AZ-spits Myron Boadu was op 19 november 2019 de laatste die scoorde in een Oranje-shirt. Zijn debuut in de Johan Cruijff Arena lijkt inmiddels wel weer een eeuwigheid geleden. Mocht Oranje op 4 september pas weer scoren dan is dat de langste doelpuntloze periode sinds 1982. Toen scoorde het Nederlands elftal 263 dagen op rij niet. In september als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman weet te scoren tegen Polen, staan er straks 291 dagen op de teller zonder goal.