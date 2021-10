Historische blamage voor José Mourinho: AS Roma afgedroogd in Noorwegen

Roma had de eerste twee duels in de groep gewonnen en trainer José Mourinho experimenteerde flink met zijn opstelling. Dat werd dus bepaald geen succes. De thuisclub stond al na twintig minuten met 2-0 voor. Carles Perez leek de spanning voor rust nog terug te brengen, maar na de pauze was er geen houden meer aan voor de Italianen, waar Rick Karsdorp niet van de partij was.



De Noren scoorden nog vier keer en zetten zo een 6-1 eindstand op de borden. Spits Erik Botheim was met drie treffers de grote man. Voor Mourinho is de nederlaag historisch te noemen. De Portugees, die in het verleden met zijn teams nog weleens ‘de bus parkeerde’ om zo de nul te houden, kreeg voor het eerst in zijn trainersloopbaan (sinds 2002/2003) zes doelpunten tegen. ,,Hun eerste team is duidelijk veel sterker dan ons tweede team, dus ik heb een grote inschattingsfout gemaakt", stak Mourinho na afloop de hand in eigen boezem.