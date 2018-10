Historisch jong Engeland boekt knappe zege in Spanje

Spanje blijft bovenaan staan in groep 4 in poule A van de Nations League, nadat het op 8 september op Wembley met 1-2 won van Engeland en drie dagen later met 6-0 te sterk was voor vice-wereldkampioen Kroatië. Engeland komt door de overwinning in Sevilla op vier punten, nadat het vrijdagavond al met 0-0 gelijkspeelde in Kroatië. De Kroaten spelen volgende maand nog in Zagreb tegen Spanje en op Wembley tegen Engeland.

Raheem Sterling opende na een kwartier spelen de score voor Engeland, na een goede pass van Marcus Rashford. Het was Sterling pas zijn derde goal voor Engeland in 46 interlands en zijn eerste in meer dan drie jaar tijd. De aanvaller van Manchester City werd daarmee de eerste Engelse international die scoorde in een interland in Spanje sinds Gary Lineker vier keer scoorde (2-4 winst) in 1987. Dat was bovendien de laatste Engelse zege op Spaanse bodem.

Spanje krijgt voor het eerst drie tegengoals

Een kwartier na rust kwam Spanje terug tot 1-3 door een prachtige kopbal van invaller Paco Alcácer, de 25-jarige spits van Borussia Dortmund die dit seizoen al zo in vorm is. Bij zijn club scoorde hij dit seizoen al zeven keer in 171 minuten, gemiddeld een goal per 24 minuten. Afgelopen donderdag scoorde de voormalig spits van Valencia en FC Barcelona ook al twee keer in 73 minuten in de met 1-4 gewonnen oefeninterland in Wales. In de zevende minuut van de blessuretijd maakte de Spaanse aanvoerder Sergio Ramos er ook nog 2-3 van, maar enkele seconden later floot de scheidsrechter al af. Spanje had kort na de goal van Alcácer nog wel recht gehad op een strafschop na een overduidelijke overtreding van de Engelse doelman Jordan Pickford, maar de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak besloot anders.