Hillsborough-ramp telt 32 jaar later nog een slachtoffer

Aan het begin van een bekerwedstrijd tegen Nottingham Forest in het overvolle stadion van Sheffield Wednesday brak er paniek uit op de tribune waardoor veel Liverpool-fans onder de voet werden gelopen. Van hen kwamen er 94 ter plaatse om, één overleed enkele dagen later in een ziekenhuis en nog iemand in 1993. En nu, 32 jaar later, is Divine toegevoegd aan de lijst mensen die aantoonbaar als gevolg van de ramp het leven hebben gelaten.