Higuaín neemt worstelend AC Milan bij de hand

De Milanezen kende een moeizame start van het Serie A-seizoen. Alleen AS Roma (2-1) en Sassuolo (1-4) werden in de eerste zes competitiewedstrijden verslagen. De twaalfde plek is het teleurstellende maar logische gevolg.



Het bezoek van Chievo aan San Siro kwam dan ook gelegen. Die ploeg staat onderaan. Ondanks twee gelijke spelen, staat Chievo op -1 vanwege een puntenstraf. AC Milan had dankzij twee treffers van Gonzalo Higuaín geen moeilijke middag. Toen Giacomo Bonaventura na 56 minuten de 3-0 maakte, was het duel beslist. Sergio Pellissier redde de eer: 3-1.



AC Milan kan nu uitkijken op de subtop met twaalf punten uit zeven duels.