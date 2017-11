Higuaín herstelt na breuk in hand

De Argentijnse aanvaller heeft zich vandaag laten opereren, meldt Juventus. Hoe Higuaín de breuk heeft opgelopen, is niet bekendgemaakt.



,,De komende dagen wordt duidelijk wanneer Gonzalo weer bij het team kan aansluiten'', aldus Juventus over de speler die dit seizoen in de competitie tot dusverre acht keer scoorde.



Zonder Higuaín won Juventus met 3-0 van Crotone. De regerend kampioen staat op de derde plaats in de Serie A, op vier punten achterstand van koploper Napoli. Vrijdag nemen Napoli en Juventus het in de competitie tegen elkaar op. Italiaanse media verwachten niet dat Higuaín mee kan doen tegen zijn oude werkgever.