Higuaín en Dybala bezorgen Juve zege in heerlijk gevecht met Atalanta

Gosens, in 2017 overgekomen van Heracles Almelo, zette Atalanta tien minuten na rust op voorsprong met een kopbal. Een kwartier voor tijd maakte Higuaín gelijk. De Argentijn zag zijn inzet van richting veranderd worden. In de 82ste minuut nam Higuaín ook de 1-2 voor zijn rekening. Bij de 1-3 van Dybala, een snelle uitbraak, was Higuaín de aangever. Juventus kon in Bergamo niet beschikken over Ronaldo. De Portugese is niet helemaal fit. Hij had voor de interlandperiode al knieklachten, maar maakte wel in beide wedstrijden van Portugal zijn opwachting.



Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juve. De international leek het veld kort na rust te moeten verlaten met een armblessure, maar hij wees de reeds klaarliggende brancard terug naar de kant.



Dinsdag ontvangt Juventus Atlético Madrid in de Champions League.