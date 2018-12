Higuaín en Donnarumma zorgen voor grote opluchting bij Gattuso

AC Milan moest dus wederom in de achtervolging en op jacht naar de eerste competitiegoal sinds 2 december. Want de ploeg van Gattuso wist al vier wedstrijden in de Serie A niet meer te scoren én te winnen.



Daar kwam vanavond eindelijk verandering in. Al ging het moeizaam, dat wel. Drie minuten na de 0-1 voor SPAL was het Samu Castillejo die zijn poging vol in de kruising zag belanden.



De grootste zucht van verlichting kwam na 64 minuten. Het was Higuaín die eindelijk weer eens een goal wist te maken en zijn ploeg op voorsprong wist te zetten. Niet alleen tot opluchting van zichzelf, maar ook tot die van Gattuso die het feestje samen met zijn spits meevierde.



Suso kreeg vlak voor het einde nog een tweede gele en dus rode kaart waardoor de Rossoneri met tien man stand moest proberen te houden. En dat lukte. Met grote dank aan doelman Gianluigi Donnarumma. De 19-jarige doelman verrichtte nog een wereldredding in de 93ste minuut op een kopbal van Mohamed Salim Fares.