Hiddink: ‘Het niveau viel me niet mee, maar uitdaging groot’

Door Sjoerd Mossou

Guus Hiddink is zondagavond net geland in Amsterdam, na een ruime week op bezoek bij de Chinese voetbalbond. ,,De eerste drie dagen hebben we in Peking uitgebreid gesproken over de plannen'', vertelt Hiddink. ,,Daarna heb ik de Olympische ploeg voor het eerst zelf aan het werk gezien in het binnenland, op een prachtige accommodatie.’’

Viel het een beetje mee? Het algemene beeld dat er nu van het Chinese voetbal bestaat: ze hebben ontelbaar veel voetballers, die er allemaal niets van kunnen.

,,Nou, er is nog een hoop werk te doen ja, op zijn zachtst gezegd. Ze speelden een toernooitje tegen Oezbekistan, Myanmar en Tadzjikistan. De wereldmachten der aarde, zogezegd. Het niveau viel me niet mee. Om eerlijk te zijn liepen er bij China maar een stuk of vier, vijf spelers tussen van wie ik dacht: ja, die zijn bruikbaar. De rest kwam fysiek, tactisch, conditioneel en technisch behoorlijk tekort. Daarom heb ik bij de bond meteen gevraagd naar de gegevens van het team onder 19. Die hadden ze niet meteen paraat, want ook qua structuur ontbreekt er nog wel wat aan. Een technisch directeur hebben ze niet.’’

Maar waarom begint u hier dan nog aan?

,,Een delegatie van de Chinese voetbalbond had al meerdere keren gebeld – tot ze hier opeens voor de deur stonden. Ze wilden heel graag, dus toen ben ik beleefd het gesprek aangegaan. Er valt veel winst te boeken, dat is precies de uitdaging. In dat onder 19 team zag ik op video’s al meteen een paar spelers die wél het niveau hebben. Daarnaast valt er nog heel veel scoutingwerk te doen, ook in de Chinese eerste divisie. Ook daarin wil ik ze helpen wat meer structuur aan te brengen. Stel eerst eens een technisch directeur aan, heb ik ze gezegd.’’

China plaatste zich alleen in 2008 voor de Spelen, omdat het toen gastland was. Waarom zou het nu opeens wel lukken?

,,Dat moeten we ook nog maar zien. In maart 2019 begint het eerste kwalificatieblok. Als we daar doorheen komen, zou dat al best een prestatie zijn. Vervolgens zouden we ons in 2020 kunnen kwalificeren, maar het zou zomaar kunnen dat het avontuur binnen zeven maanden alweer voorbij is.’’

U bent 71 jaar. Waarom wilt u dit nog? U kunt ook lekker in het Vondelpark op het terras gaan zitten, lekker golfen, geen stress.

,,Dat doe ik vaak genoeg, maar het punt is: werken is ook leuk. Zeker als dat met jonge mensen kan, zoals in dit geval. Ik heb altijd gezegd: ik ga niet meer dagelijks bij een club werken, maar voor een mooi project sta ik open. Deze klus past in dat plaatje. Ik had een paar duidelijke eisen, ook over de manier van werken, en over de periodes dat ik in China ben, de invulling van de trainingskampen. Die wensen werden allemaal ingewilligd, stuk voor stuk. Tsja, toen dacht ik: dan gaan we ervoor.’’ Grinnikend: ,,Wat moet ik anders? Als mensen zeggen: 'Guus, je bent te oud, er komt niks zinnigs meer uit.' Dan kan ik altijd nog op het terras gaan zitten.’’