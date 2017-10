Heynckes lacht disco-relletje rond Vidal weg

,,Spelers kunnen ook ’s nachts onderweg zijn. Zelfs als ze naar de bioscoop gaan, komen ze ’s nachts thuis. Ik ken Arturo heel goed’’, aldus een lachende Heynckes, die zei dat hij het verhaal over het voorval in de disco niet kon beoordelen.

Heynckes haalde een anekdote aan uit zijn tijd bij Bayer Leverkusen toen hij Vidal in zijn ploeg had. Heynckes wisselde Chileen tijdens het duel met Freiburg al na 29 minuten. Tot woede van de middenvelder, die volgens de trainer direct naar Chili wilde vliegen. ,,In het duel erop tegen Bochum gaf ik hem een basisplaats en werd hij de man van de wedstrijd. Zo zijn we goede vrienden geworden.’’