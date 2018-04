Heynckes en Müller tevreden terug naar München

Aanvaller Thomas Müller toonde zich tevreden. ,,Twee doelpunten maken én winnen in een uitwedstrijd is gewoon goed. Toch is nog niets beslist. In bepaalde fases was Sevilla beter. De Spanjaarden zullen in Duitsland nog een keer alles geven. Wij krijgen niets cadeau. Het is daarom van belang dat we thuis nog wat beter spelen dan we hier hebben gedaan.''