Heung-min Son voor derde keer Aziatisch voetballer van het jaar

Son was vorig seizoen goed voor twintig doelpunten en tien assists in 48 wedstrijden voor Tottenham Hotspur, waarmee hij de finale van de Champions League bereikte. Dit seizoen scoorde hij ook alweer negen keer in achttien duels voor Tottenham Hotspur, dat in de twee weken sinds de komst van José Mourinho is opgeklommen van plek 15 naar plek 5 in de Premier League.



Vorig jaar speelde Son zijn eerste WK met Zuid-Korea en daarna loodste hij zijn land als dispensatiespeler naar winst in de Asian Games, een toernooi voor spelers tot en met 23 jaar. Met het winnen van die trofee zorgde Son ervoor dat hij zijn dienstplicht in Korea kon ontlopen. Begin dit jaar deed Son ook nog mee aan de Azie Cup, waar Zuid-Korea in de kwartfinale verloor van de latere winnaar Qatar.