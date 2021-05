Het Tuchel-effect bij Chelsea: de cijfers van een (bijna) onklopbare coach

Thomas Tuchel haalde vorig jaar de finale van de Champions League met PSG en dit jaar lukte hem dat met Chelsea. Daarmee is de Duitser de eerste trainer ooit die met twee verschillende clubs de CL-finale haalt in opeenvolgende jaren. Sinds Tuchel de leiding heeft bij Chelsea, gaat het de Londense club voor de wind. Is er sprake van een Tuchel-effect?

Tuchel werd op 26 januari aangesteld als nieuwe trainer van Chelsea. Eigenaar Roman Abramovich had een dag eerder clubicoon Frank Lampard de deur gewezen, vanwege tegenvallende resultaten. Sinds die 26ste is er van tegenvallende resultaten weinig meer te merken in West-Londen. De Blues schakelden Atlético Madrid, FC Porto en Real Madrid op overtuigende wijze uit, op weg naar de derde Champions League-finale in de clubgeschiedenis.

In de Premier League ging het eveneens crescendo. Tuchel trof een team aan dat negende stond en de koplopers alsmaar verder uit beeld zag verdwijnen. Plaatsing voor de Champions League van volgend jaar leek al niet meer haalbaar. Onder Lampard pakte Chelsea 29 punten uit 19 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van slechts 1,5 punt per wedstrijd.

De opmars onder Tuchel

Na de aanstelling van Tuchel is dit compleet anders. Chelsea is opgeklommen naar de vierde plek op de ranglijst, goed voor Champions League-voetbal volgend jaar. Chelsea kan zich uiteraard ook nog plaatsen door de finale van Manchester City te winnen. Van de 15 competitiewedstrijden met Tuchel als coach won Chelsea er negen. Vijf keer werd het een gelijkspel en ze verloren slechts één keer. De verliespartij was bovendien vooral te wijten aan een rode kaart voor Thiago Silva na nog geen half uur spelen.

Dit alles was goed voor een oogst van 32 punten voor Tuchel. Een aanzienlijk beter gemiddelde dan zijn voorganger kon overleggen. Met de Duitser aan het roer pakt Chelsea gemiddeld 2,1 punt per wedstrijd. Er lijkt dus zeker sprake te zijn van een Tuchel-effect in Londen.

Zoete wraak

Eind 2020 werd Tuchel nog ontslagen door PSG. Vier maanden daarvoor had hij met de Parijzenaren de finale van de Champions League gespeeld en de Ligue 1 werd onder zijn leiding twee keer met overmacht gewonnen. Toch wilde de clubleiding hem per se door Mauricio Pochettino laten vervangen. Het zal voor Tuchel extra zoet smaken dat PSG kansloos ten onder ging in de halve finale, terwijl hij met zijn Chelsea in de eindstrijd staat.

Dit weekend krijgen we alvast een voorproefje van de finale voorgeschoteld. Chelsea gaat zaterdag op bezoek bij Manchester City en moet proberen om het kampioensfeestje van The Citizens nog even uit te stellen. Als City wint, is het officieel kampioen. De finale van de Champions League wordt op zaterdag 29 mei in Istanbul gespeeld.