Het staat er echt: ‘sociaal verantwoord’ naar een WK dat is gebouwd op dode slaven

Zondagmorgen, uur of twaalf. Een statement op de site van de KNVB over het WK in Qatar. Veel woorden, weinig inhoud. Een beetje wijzen naar anderen, schuilen achter holle frases en voor de zekerheid nog wat uitingen van afschuw. Maar een boycot, dat is écht geen optie. Als we ons kwalificeren, gaan we er gewoon heen. We zullen, volgens de KNVB, ‘sociaal verantwoord’ deelnemen aan het WK.