Het sprookje van ‘dorpscluppie’ Heidenheim kan nú uitkomen

FC Heidenheim speelt vanavond en maandag de beslissende play-offs tegen Davy Klaassens Werder Bremen voor een plek in de Bundesliga. Pardon? FC Heidenheim? John Verhoek (31), de enige Nederlander die er speelde, praat ons bij over het ‘dorpscluppie’ dat in 2004 nog op het vijfde niveau van Duitsland actief was.

Door Daniël Dwarswaard



John Verhoek, nu speler van Hansa Rostock, zit vanavond in een FC Heidenheim-shirt voor de televisie. Het zegt alles over het gevoel dat de Hagenaar nog altijd heeft voor zijn voormalige club. Verhoek speelt alweer acht jaar in Duitsland. Hij droeg de shirts van FSV Frankfurt, St. Pauli, MSV Duisburg en tussen 2016 en 2018 dus FC Heidenheim.

Als hij écht moet kiezen, noemt hij die tijd als fijnste periode uit zijn loopbaan. ,,Onze tweede zoon Josh is daar geboren. Er komt Heidenheim in zijn paspoort te staan. Dat is toch speciaal. Heidenheim is een stadje met 50.000 inwoners. Een ‘dorpscluppie’ met een warm familiegevoel. Wij woonden er heerlijk. Als je een ‘ijssie’ ging halen in het centrum, kwam je de helft van de selectie tegen.’’



Al heel snel gaat het gesprek over Frank Schmidt, de man die al 13 (!) jaar de trainer is. Geboren in Heidenheim, grofweg tussen Stuttgart en München, die altijd de droom had om met zijn club ooit in de Bundesliga te trainen. De club waar hij zelf zijn loopbaan als speler afsloot. ,,Een waanzinnige man, echt. Híj maakt het verschil bij de club. Ik voelde me direct op mijn gemak bij hem. Het ging niet alleen over voetbal. Hoe gaat het me je zwangere vrouw? Heeft ook zij het hier naar haar zin? Heel geïnteresseerd. En oprecht. Hij maakt geen onderscheid tussen de eerste spits en de derde keeper. Het is geen toeval dat de wisselspelers bij hem vaak een beslissende rol hebben. Recent nog in een belangrijke wedstrijd tegen HSV.’’

Natuurlijk is er ook geld beschikbaar bij Heidenheim. Maar nee, geen miljardair die de club als speeltje heeft. ,,Twee Duitse lokale bedrijven pompen er geld in. Zonder kun je natuurlijk niet. Maar de club is vooral met goed beleid zo ver gekomen’’, zegt Verhoek. ,,Aan de hand van trainer Schmidt dus. Die man gaan ze echt nooit ontslaan daar. En terecht. Ik heb de laatste tijd veel contact met hem. Hij wordt gewoon emotioneel als het over de Bundesliga gaat. Dat is altijd zijn droom geweest met Heidenheim. Hij kon eerder naar clubs in de Bundesliga. Maar nee, hij wilde het verhaal met Heidenheim afmaken.’’

Mooie vent

Verhoek tekende in maart 2018 bij MSV Duisburg, een nieuwe stap in zijn loopbaan. ,,Ik wist de laatste maanden toen dus al dat ik weg zou gaan. Maar heb toen op het einde nog alles uit de kast gehaald om mooi afscheid te nemen van Heidenheim. We vochten toen voor lijfsbehoud in de tweede Bundesliga. Godzijdank is dat gelukt.’’

Verhoek is nog steeds fan. ,,Ik trek vanavond mijn Heidenheim-shirt aan. Heb er genoeg liggen. Ik kies voor het shirt met de naam van Marc Schnatterer achterop. Want die naam moet ik ook zeker noemen. De aanvoerder, een echte clubjongen. Hij is 34, 300 wedstrijden en honderd goals voor de club. Gaat altijd volle bak hè. Dan liep hij bij een training weer vooraan. Dan zei ik: doe nou eens een keertje rustig. Nee hoor, kun je vergeten. Mooie vent.’’

Volledig scherm Succestrainer Frank Schmidt. © BSR Agency

In 2004 speelde Heidenheim nog op het vijfde (!) niveau in Duitsland. Langzaam werd de opmars ingezet. Een groot deel van die tijd dus onder aanvoering van succescoach Schmidt. Het stadion is eigendom van de club, alles zorgvuldig opgebouwd. ,,Een leuk sfeervol, compact stadion. 15.000 man, altijd goed gevuld. En een heerlijk grasmatje. Was altijd mooi om daar te spelen. Heidenheim is thuis al acht maanden ongeslagen.’’

Verhoek is inmiddels sowieso vergroeid met het Duitse voetbal. Hij geniet van de pure voetbalcultuur, de fans, al is nu in coronatijd natuurlijk alles anders. ,,Voetballen in Duitsland is prachtig. Al heb ik moeten wennen hoor. Dan gingen we in de voorbereiding alleen maar lopen, lopen, lopen. Ben een keer gewoon van het veld gestapt. Ik zei: jullie zoeken het maar uit, ik ga mijn voetbalschoenen aantrekken en lekker een balletje trappen. Dat is lang geleden hoor, het bevalt me hier allemaal uitstekend. Geniet van mijn tijd hier. Zeker toen bij Heidenheim. Het zou prachtig zijn als het sprookje van de club werkelijkheid wordt.’’