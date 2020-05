Het nieuwe juichen: ‘De een zal een buikschuiver maken, terwijl de ander schreeuwt’

Spelers die elkaar massaal in de armen vliegen na een doelpunt, het zal komend weekend in de Bundesliga niet te zien zijn. Hoe moeten spelers nu hun feestjes vieren? De meningen zijn verdeeld. ,,Bij een goal in de laatste seconden gaan toch gewoon alle remmen los?’’

Signal Iduna Park, een zaterdagmiddag in november 2017. Het is 17.20 uur en er heeft zich zojuist een absoluut wonder voltrokken. Schalke 04 heeft in de Kohlenpottderby, een van de meest beladen wedstrijden ter wereld, een 4-0 achterstand tegen aartsrivaal Borussia Dortmund omgebogen. Goudhaantje Naldo, de man van de 4-4, wordt bedolven onder zijn ploeggenoten. Spelers en staf vliegen elkaar vol vreugde in de armen.

Volledig scherm Naldo maakte de beslissende 4-4. © EPA Hoe groot zal het contrast zijn als komende zaterdag een soortgelijke climax wordt bereikt in de derby. Door maatregelen van voetbalbond DFB is het verboden elkaar in de armen te vallen. Het zal een aparte gewaarwording zijn, verwacht emotiespsycholoog Wendy van Mieghem. ,,Het is menselijk gedrag om elkaar in extase op te zoeken. Een doelpunt is een explosie van vreugde. Als profvoetballer werk je toe naar resultaten. Als je dan scoort, komt al die opgebouwde spanning los. Het was tot voorheen een heel normale reactie dat spelers elkaar dan in de armen vlogen.’’

Voorheen, benoemt Van Mieghem terecht. Door de aanwezigheid van het verwoestende coronavirus dienen mensen in de hele wereld anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Een groepsknuffel na een doelpunt of overwinning lijkt voorlopig even taboe. ,,Gelukkig hebben de spelers al twee maanden kunnen oefenen met afstand houden. In de beginfase hadden spelers elkaar waarschijnlijk opgezocht, aangezien dat ingeslepen patronen zijn. Inmiddels is die opvolging van de maatregelen wel geautomatiseerd.’’

Van Mieghem verwacht komend weekend vooral individuele emotie-uitbarstingen. ,,Solo-feestjes, haha. Daar kunnen we wel vanuit gaan. Je moet als sporter je spanning kwijt kunnen. Ik denk dat spelers de doelpunten allemaal anders gaan vieren. De een zal een buikschuiver maken, terwijl de ander zijn armen in de lucht gooit of schreeuwt van blijdschap.’’

Extase

Volgens Pierre van Hooijdonk, voormalig spits van NAC, Vitesse en Feyenoord, ben je als spits na een cruciale goal even helemaal van de wereld. ,,Ja, de eerste vijf seconden ben je dan even weg. Als je net uit een corner de winnende goal hebt binnengekopt, lijkt het me heel moeilijk om rustig te blijven. Ploeggenoten zijn dichtbij, dan wil je graag samen de goal vieren. Ik denk dat je dat er niet zo makkelijk uitkrijgt.’’

Van Hooijdonk, die in zijn eredivisieloopbaan zelf 122 keer mocht juichen, is blij dat hij zelf niet in dit tijdperk hoeft te voetballen. ,,Dat lijkt me echt lastig. Je hebt ook wel eens te maken met doelpunten die voor een groot gedeelte te danken zijn aan je ploeggenoten. Als de rechtsbuiten net een geweldige passeeractie heeft gemaakt en de bal panklaar op je hoofd legt, is het vrij natuurlijk om die speler in de armen te vliegen.’’

Van Hooijdonk verwacht onwerkelijke taferelen op de Duitse voetbalvelden dit weekend. ,,Pfoe, het wordt wel erg steriel zo allemaal. Emotie hoort bij de sport. Ik begrijp het allemaal best, maar het verandert allemaal wel heel erg. Ik ben een beetje bang dat er straks 22 robots op het veld staan, zonder emotie. Het lijken dan wel trainingen, terwijl de belangen heel anders zijn.’’

Onmogelijk

Bij doelpunten hoort extase en emotie, vindt ook Danny Koevermans. De ex-spits van Sparta, AZ en PSV schetst een situatie. Stel, Schalke maakt komend weekend op bezoek bij Dortmund in de laatste seconde de winnende goal. ,,Dan gaan toch gewoon alle remmen los? Dan kan je mij niet vertellen dat die spelers rustig naar de middenlijn lopen en weer gaan staan voor de aftrap. Voor mij was dat in ieder geval onmogelijk geweest, haha.’’ Koevermans verwacht dat er op den duur gehandhaafd wordt. ,,In Duitsland zullen ze er best strikt op gaan zijn, dus uiteindelijk zal het besef gaan komen. Maar voetbal is een teamsport, daar hoort het gezamenlijk vieren van goals gewoon bij.’’



Desondanks verwacht Van Mieghem dat spelers komend weekend voldoende afstand zullen bewaren na doelpunten. ,,Spelers zouden natuurlijk een beetje hun eigen glazen ingooien als ze de regels niet opvolgen. Ze hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie, ik denk dat ze dat wel goed beseffen. Het draait om zelfbeheersing.’’