Het mislukte huwelijk tussen Messi en zijn vaderland

Op het eerste oog lijken de statistieken van Lionel Messi bij het Argentijnse elftal allerminst bedroevend. In 130 interlands scoorde La Pulga (De Vlo) 67 keer en gaf hij 41 assists. Daarmee is hij betrokken bij 0,83 doelpunt per Argentijnse interland. Maar toch vallen de resultaten met La Albiceleste tegen. In tegenstelling tot zijn werkgever Barcelona, waar hij de prijzen aaneen rijgt, moet hij nog steeds wachten op zijn eerste grote prijs. Messi stond met zijn vaderland in drie finales (WK 2014, Copa América 2015 en 2016), maar verloor ze alle drie. Waar ligt dat toch aan?

David Endt, sportjournalist en commentator tijdens Copa América, en Sierd de Vos, voetbalcommentator en Spanje-kenner, zijn het erover eens: het ligt niet aan Messi, maar aan het Argentijnse elftal.

Endt: ,,Bij Barcelona is alles als een horloge op Messi afgestemd. Dat krijgen ze bij Argentinië niet voor elkaar en dat is wel nodig om hem te laten renderen. Je krijgt ook altijd het gevoel dat Messi met een rugzakje van ongelukkigheid rondloopt en zich niet thuis voelt als je hem bij Argentinië ziet spelen. Barcelona daarentegen is als een zijden handschoen om zijn hand: het loopt vanzelf. Bij Argentinië stokt het vaak en moet hij heel erg zijn best doen.”

Dat onderstreept De Vos. ,,De automatismen zijn er niet bij Argentinië. Bovendien is de kwaliteit van het elftal om hem heen ontzettend matig. Er is jarenlang vastgehouden aan oude rotten. Daarnaast loopt er een aantal ego’s in het team rond die helemaal geen zin hebben om in dienst van Messi te spelen. Carlos Tevez is al jaren geen international meer mede daardoor.”

Kritiek

In Argentinië levert het jarenlange ‘falen’ van de voetbalselectie ladingen van kritiek op aan het adres van Messi. ,,Die kritiek is louter gebaseerd op resultaten”, weet Endt. Het lijkt wel of daar zoiets heerst van: het ligt niet aan Argentinië dat Messi niet presteert, maar aan Messi dat Argentinië niet presteert. Dat is een soort reflex op basis van het verwachtingspatroon van de media en de supporters.”

Dat verwachtingspatroon komt voort uit de wereldprestaties die Messi bij zijn club Barcelona verricht, weet ook De Vos. ,,De mensen uit Argentinië verwachten hetzelfde bij het Argentijnse elftal. Dat Messi het hele elftal even naar grotere hoogten tilt, maar dat is natuurlijk niet mogelijk.”



De Argentijnse dribbelaar heeft tweemaal bedankt voor het nationale elftal, maar kwam twee keer terug. Daar moeten de Argentijnen Messi dankbaar voor zijn, vindt De Vos. ,,Argentijnen moeten God - dat is Messi zelf - op hun blote knieën danken. Ondanks alle beledigingen van zijn eigen volk, komt hij telkens weer terug.”

De Vos wordt vooral moe van het feit dat mensen denken dat ‘ie z’n best niet doet bij het Argentijnse elftal. ,,Messi doet zeker wel zijn best, maar wordt er moedeloos van om na een lang seizoen bij Barcelona in een elftal te belanden met veel minder kwaliteit. Met dat zooitje gaat het gewoon niet. Dat is het hele verhaal.”

Of het hem dit keer wel gaat lukken om een groot toernooi te winnen met zijn vaderland blijft de grote vraag. ,,Eigenlijk is dat de grote rebus van dit kampioenschap en elk groot mondiaal toernooi. Helaas voor Messi en Argentinië wordt die vraag vaak negatief beantwoord. Messi heeft nooit echt kunnen schitteren in het Argentijnse elftal. Ik vraag me ten zeerste af of het dit keer wel gaat lukken”, aldus Endt.