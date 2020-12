Het menu op Boxing Day: strijd om de bovenste plaatsen en Arsenal in de problemen

Leicester City - Manchester United (13.30 uur)

Het eerste duel van Tweede Kerstdag is er direct een om van te smullen. Vorig seizoen vochten beide ploegen samen tot de laatste speeldag om een felbegeerd Champions League-ticket. De strijd viel in het voordeel uit van Manchester United, dat door goals van Bruno Fernandes en Jesse Lingard met 0-2 won in het King Power Stadium. De ploeg van Brendan Rodgers eindigde daardoor uiteindelijk als vijfde, nadat het vanaf de vierde speelronde bij de bovenste vier teams in de Premier League had gestaan.



Europa League-klant Leicester City zal daarom zinnen op wraak en geldt als nipte favoriet. De stuntkampioen van 2016 staat momenteel op de tweede plaats met vier punten minder dan koploper en titelverdediger Liverpool. Nummer drie Manchester United wipt bij een zege over The Foxes heen en heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan alle andere clubs in de top van de competitie.

Volledig scherm Op 26 juli won Manchester United met 0-2 bij Leicester City, dat daarmee het Champions League-tickets op de slotdag nog verspeelde. © EPA

Aston Villa - Crystal Palace (16.00 uur)

Hij moest de eerste duels van het nieuwe seizoen laten schieten wegens een blessure, maar draait de laatste weken volledig warm: Anwar El Ghazi is de Premier League-uitblinker van de laatste weken. De vleugelaanvaller uit Barendrecht maakte twee weken geleden de winnende goal tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) en sloeg afgelopen weekend twee keer toe tegen West Bromwich Albion (0-3). Zo won Aston Villa twee regionale derby's en staat het nu op een fraaie negende plaats.

De degradatiekandidaat van vorig jaar presteert dit seizoen uitstekend, met als absoluut hoogtepunt de 7-2 overwinning op kampioen Liverpool. Villa kan met een goed gevoel plaatsnemen aan het kerstdiner door het Nederlands getinte Crystal Palace te verslaan. Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald zullen El Ghazi van het scoren willen afhouden.

Volledig scherm Anwar El Ghazi is de laatste weken op dreef. © EPA

Arsenal - Chelsea (18.30 uur)

,,We zitten diep in de problemen”, verzuchtte Arsenal-coach Mikel Arteta woensdagavond na opnieuw een debacle. Nu werd zijn ploeg kansloos uit de League Cup gekegeld door Manchester City: 1-4. Arsenal verkeert in zwaar weer en bezet momenteel de vijftiende plek in de Premier League. Wat is een betere remedie dan een zege op stadgenoot Chelsea? De ploeg van Frank Lampard is bij het bezoek aan het Emirates Stadium de favoriet, ook zonder de nog geblesseerde Hakim Ziyech.

Volledig scherm Alexandre Lacazette in duel met Antonio Rüdiger. © EPA

Sheffield United - Everton (21.00 uur)

Wat gaat er dit seizoen mis bij Sheffield United? Vorig seizoen werd de ploeg van coach Chris Wilder nog negende in de Premier League, nadat het drie jaar eerder nog uitkwam op het derde niveau in Engeland. Nu lijkt degradatie naar het Championship al bijna onafwendbaar voor The Blades, met slechts twee punten na veertien duels. Vanavond komt Everton op bezoek op Bramall Lane, waar de fanatieke fans dit seizoen duidelijk gemist worden door de Britse spelers van Sheffield United. De ploeg van Carlo Ancelotti doet het uitstekend met de huidige vierde plaats na drie opeenvolgende zeges op Chelsea, Leicester City en Arsenal. Afgelopen woensdag was Manchester United echter te sterk in de kwartfinale van de League Cup (0-2 door twee late goals) en maandagavond wacht alweer de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Een druk programma dus voor Everton, dat met James Rodríguez, Lucas Digne en Allan een paar belangrijke speler mist vanwege blessures.

Volledig scherm Hoe lang krijgt Mikel Arteta nog bij Arsenal? © AFP