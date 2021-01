‘Het gaat Klaas-Jan maar om één ding: dat Schalke in de Bundesliga blijft’

Door Johan Inan



Als iemand het duivelse dilemma van Klaas-Jan Huntelaar in de voorbije week goed kon inschatten, was het Youri Mulder wel. Als voormalig spits van Schalke (1993-2002) zag hij de routinier van Ajax eerst zijn voormalige club Twente vloeren, om na die heldenrol te vertellen dat het voelde als kiezen tussen twee kinderen: Zijn loopbaan afsluiten bij Ajax met een tweede landstitel, of zijn andere voetballiefde op zijn oude dag nog van degradatie behoeden. ,,Schalke heeft mij harder nodig”, voegde Huntelaar eraan toe.



,,Geweldig vond ik dat”, zegt Mulder. ,,Ik zag het in zijn ogen. Wat? Nou, de clubliefde. Dat is zo herkenbaar en prachtig tegelijk. Want wat is nou de bottomline van dit hele verhaal? Clubliefde. Het gaat Klaas-Jan maar om één ding. Dat is dat Schalke in de Bundesliga blijft. Hij gaat daar niet heen om straks te zeggen dat hij Schalke gered heeft en om een standbeeld te verdienen. Een prachtige club is in zware nood en kan dus extra hulp gebruiken. Klaas-Jan zet zijn eigenbelang opzij om te helpen. Dat vind ik dus prachtig. Dat is pure clubliefde en de rest is dan eigenlijk niet meer belangrijk.”