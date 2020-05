Het beste elftal ooit: onze experts stellen de beste ploeg aller tijden samen

Poll & videoIn deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag de afsluiter van deze rubriek: het beste elftal ooit. Stem op het sterkste ploeg en bekijk de onderbouwing van onze experts.

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Peter Schmeichel. De beste keeper van de wereld in 1992 en 1993. De Europese titel met Denemarken, de Champions League met Manchester United. Een persoonlijkheid, die in zijn profloopbaan ook nog tien keer scoorde.

Rechtsback: Cafu. Liefst 142 interlands voor het grootste voetballand ter wereld. Niemand in Brazilië kwam ooit tot dat aantal.

Centrale verdediger: Franz Beckenbauer. Der Kaiser. Meer dan een libero, wereldkampioen in 1974. Een legende die zich later ook als trainer onderscheidde met een wereldtitel.

Linksback: Paolo Maldini. De elegante manier van verdedigen, de balbehandeling en toch het meedogenloze. De Italiaan had het allemaal. Van 1984 tot 2009 aan de top.

Rechtermiddenvelder: Michel Platini. De middenvelder mag dan zijn naam volledig te grabbel hebben gegooid na zijn loopbaan, als voetballer was hij bijna ongeëvenaard. De Zidane van de jaren tachtig.

Centrale middenvelder: Zinédine Zidane. Wat een pure klasse had de huidige trainer van Real Madrid. Beslissend in de grote wedstrijden als de WK-finale en de Champions League-finale. Technisch perfect.

Centrale middenvelder: Diego Maradona. Woorden zijn overbodig. Hoe gek hij ook mag doen in zijn periode na zijn loopbaan, Maradona was de beste ooit.

Linkermiddenvelder: Andrés Iniesta. De man die Oranje de wereldtitel in 2010 ontnam. Een lust voor het oog, de koning van de steekbal. Iniesta was de vormgever van misschien wel het beste clubteam ooit: FC Barcelona.

Linksbuiten: Lionel Messi. De dribbelkoning die de mensen al jarenlang in verbazing achterlaat. Messi is een grootheid, alleen in het shirt van Argentinië nooit de koning van het voetbal zoals hij dat is in Spanje.

Spits: Pelé. Uitleg overbodig. De beste Braziliaanse speler ooit.

Rechtsbuiten: Johan Cruijff. De legendarische nummer 14. De man die zo lang een hoofdrol vervulde in het voetbal. Als speler, als trainer en zelfs na die periode.

Twaalfde man: Cristiano Ronaldo. De Portugees heeft natuurlijk ook alle recht op een plekje in het elftal. Maar wie moet er dan in hemelsnaam uit?

Trainer: Valeri Lobanovski. De legendarische trainer van Dinamo Kiev en de Russische nationale ploeg. Zijn tijd ver vooruit. De man van de spelpatronen, mysterieus gebleven omdat hij zo lang achter het IJzeren Gordijn verborgen bleef.

Onderbouwing Maarten Wijffels

Keeper: Iker Casillas. Deze beste XI aller tijden is bij mij echt een mix van de 20ste en 21ste eeuw. Met zes spelers die tussen pak ‘m beet 1960 en 1999 furore maakten en zes spelers uit de tijd daarna, inclusief Cristiano Ronaldo als nummer 12. Voor keepers is er een tijd vóór en ná de regel dat je een terugspeelbal niet mag oppakken. Van keepers als Casillas of Van der Sar werden in dat opzicht nog meer vaardigheden gevraagd dan van pak ‘m beet Yashin of Banks.

Rechtsback: Carlos Alberto. De aanvoerder van Brazilië bij het WK van 1970, het jaar waarin de Goddelijke Kanaries de oude wereldbeker voor de derde keer wonnen en ‘m definitief mochten houden. Carlos Alberto krijgt de voorkeur boven backs zoals zijn landgenoot Cafu en de Duitser Philipp Lahm.

Rechter centrale verdediger: Franz Beckenbauer. Misschien wel de beste libero die het voetbal ooit zag. In elk geval één van de meest charismatische. Beckenbauer won met Bayern München drie keer achter elkaar de Europacup 1 in de jaren ’70 en werd tussendoor ook wereldkampioen met zijn land.

Volledig scherm Franz Beckenbauer ontwijkt een tackle van Vladimir Troshkine tijdens de EK-finale van 1972. © BSR Agency

Linker centrale verdediger: Sergio Ramos. We kiezen voor een combi van Beckenbauer en een icoon van de huidige tijd, Sergio Ramos. Ook meervoudig Europacup-winnaar, ook wereldkampioen en ook een leider met een heel eigen stijl. Oke, Ramos krijgt iets te veel kaarten voor brute acties, maar elk topelftal telt ook een boef of één of meer spelers met een rafelrand. Zijn rode kaarten betaalt Ramos met kapitale doelpunten terug. Hoe vaak scoorde hij al niet koppend uit een corner?

Linksback: Paolo Maldini. Er moet natuurlijk op zijn minst één Italiaan in een beste achterhoede aller tijden. Maldini was als linksback de droom van elke trainer. Hij beheerste alle kneepjes van het vak van verdediger, maar aan de bal leek hij wel een middenvelder, soepel en gracieus.

Rechtermiddenvelder: Zinédine Zidane. Als je de geschiedenis van het voetbal naloopt wordt snel duidelijk: wat een fantastische middenvelders heeft het Franse voetbal voortgebracht. Alleen al het magisch vierkant in de jaren 80. Maar ook de Makeleles, Kantés en Griezmann’s van nu. En twee middenvelders steken erbovenuit: Zidane en Platini. Je kunt een keuze maken uit die twee, je kunt ook beslissen dat ze samen op het middenveld staan.

Centrale middenvelder: Michel Platini. Zie de omschrijving bij het tekstblokje over Zidane. Verdere uitleg overbodig. De vrije trappen van Platini waren kunst. Jammer alleen dat hij met Frankrijk bij twee WK’s strandde in het zicht van de finale. Dat had een beter lot verdiend.

Volledig scherm Michel Platini namens Juventus in duel met Felix Magath van HSV in 1983. © BSR Agency

Linker centrale middenvelder: Johan Cruijff. Tussen Zidane en Platini in krijgt Cruijff een plek op het middenveld. De enige Nederlander ddie dit beste XI-tal aller tijden haalt. Met Marco van Basten en Ruud Gullit als twee andere gegadigden. En met Frank Rijkaard, Ronald Koeman en Arjen Robben die de laatste 30 halen.

Rechtsbuiten: Lionel Messi. Waar komt Messi te spelen? In dit geval in een rol vanaf rechts, met uiteraard alle vrijheid om naar binnen te komen. Spelers die hier wel zijn overwogen, maar die uiteindelijk met pijn in het hart zijn geschrapt: onder anderen Garrincha en George Best.

Spits: Diego Maradona. In de aanval van dit elftal mag iedereen lopen waar-ie wil, zo lang de posities maar bezet zijn. Dus start Maradona op papier als spits, maar Pelé of Cruijff of Messi duiken ook op in die ruimte. Bij Maradona en Messi is het zoals bij Zidane en Platini: allebei opstellen en verder niet moeilijk doen.

Linksbuiten: Pelé. Er hadden wel meer dan twee Brazilianen in de basis gekund. Maar het is echt een kwestie van kill your darlings. Afvallers zijn bijvoorbeeld Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas en de Braziliaanse Ronaldo.

12de man: Cristiano Ronaldo. Eigenlijk heeft mijn wereldelftal 12 man, want Messi en Ronaldo horen er beide in als hedendaagse iconen. Samen goed voor zoveel Gouden Ballen en bekers en prijzen dat je er een hele etage in een museum mee vult.

Trainer: Rinus Michels. Het blad France Football probeerde in 2019 de lijst van de 50 beste trainers aller tijden op te stellen. Ze keken en vergeleken op basis van vier criteria. Het palmares, de nalatenschap, de persoonlijkheid en de duur/impact van de loopbaan. Uit die mix kwam Michels naar voren als de nummer 1, voor Alex Ferguson. En daar kan ik prima mee leven.

