Het beste Brazilië ooit: onze experts kiezen hun beste elf

Poll + videoIn deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste Brazilië ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

Volledig scherm Het beste Brazilië volgens Maarten Wijffels © AD Volledig scherm Het beste Brazilië volgens Mikos Gouka © AD

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Claudio Taffarel. Tweemaal in de WK finale. In 1994 uiteindelijk wereldkampioen nadat hij in de strafschoppenreeks de penalty van Daniele Massaro stopte. Achttien keer onder de lat tijdens een WK en slechts drie nederlagen.

Rechtsback: Cafu. Recordinternational van Brazilië. Cafu speelde 142 interlands. Tweemaal wereldkampioen, tweemaal winnaar van de Copa America en eenmaal de FIFA Confederations Cup. Clubicoon bij AS Roma en AC Milan. Cafu was de beste rechtsback ooit.

Centrale verdediger: Aldair. Elegante centrale verdediger die liefst 80 keer voor Brazilië speelde. Een clubicoon in Rome waar hij bijna 350 keer voor AS Roma speelde. WK winnaar in 1994 en verliezend finalist in 1998.

Linksback: Roberto Carlos. De man van het geweldige afstandsschot, van de schoten die eerst meters naast leken te gaan om vervolgens met een curve toch nog binnen te slaan. 125 keer international voor Brazilië en sterspeler van Real Madrid.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk wordt getroost door Roberto Carlos, 1998.

Rechtshalf: Socrates. De dokter, helaas al op 57-leeftijd gestorven. De spelmaker van het prachtige Brazilië in 1982. Ook in 1986 in de ploeg. De penalty zonder aanloop als trademark. Al ging het mis tegen Frankrijk en keeper Bats in 1986.

Centrale middenvelder 1: Falcao. Dat doelpunt tegen Italië in 1982. Roberto Falcao speelde tussen 1976 en 1986 slechts tien interlands, maar de middenvelder was een geweldenaar.

Centrale middenvelder 2: Zico. De witte Pelé. Die zei zelfs dat Zico het dichtst bij hem in de buurt is gekomen. Zico maakte 68 goals in 94 interlands, hij speelde de WK´s van 1978, 1982 and 1986. Een van de beste spelers die Brazilië ooit heeft gehad.

Linkshalf: Ronaldinho. Vraag zijn voormalig ploeggenoot Giovanni van Bronckhorst naar Ronaldinho en hij begint te stralen. Bij Barcelona kon hij alles, met Brazilië wereldkampioen in 2002.

Aanvaller vanaf rechts: Pelé. Uitleg overbodig. De beste Braziliaanse speler ooit.

Spits: Romario. De Romario van PSV en Barcelona en het Brazilië van 1994, ongrijpbaar.



Aanvaller vanaf links: Ronaldo. 1994, 1998, 2002. Driemaal zat Ronaldo in de WK-selectie van Brazilië en driemaal bereikte het land de finale. In 2002 besliste de spits zelf het toernooi door Duitsland over de knie te leggen.



Twaalfde man: Garrincha. Er zijn mensen die de rechterspits beter vonden dan Pele. De dribbelaar was enorm populair in Brazilië. Toen hij stierf in 1983 was het land in diepe rouw.



Coach: Tele Santana.

Volledig scherm Ronaldo en Romario. © Reuters

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Taffarel. In deze reeks van ‘Beste 11’ hebben we telkens uitgebalanceerde teams proberen te maken. Maar bij Brazilië mag het voor één keer carnaval zijn. Er zijn simpelweg te veel geweldige aanvallers en aanvallende middenvelders die erin horen. Alleen op doel is het makkelijk kiezen. Claudio Taffarel, wereldkampioen in 1994, tweede in ’98, is de man.

Verdediger 1: Carlos Alberto. De aanvoerder van Brazilië bij het WK 1970 leidt de fictieve verdediging. Hij haalde de laatste wereldbeker ‘oude stijl’ op, de Jules Rimet Cup, die Brazilië na drie zeges definitief mocht houden. Carlos Alberto werd ook gekozen in ’s werelds beste XI van de 20ste eeuw.

Verdediger 2: Roberto Carlos. Zelfs de tweede verdediger in dit team is eigenlijk geen man van tegenhouden. 125 interlands lang trok Roberto Carlos waar mogelijk mee naar voren. En als linksback toverde hij vaak met zijn specialiteit, de vrije trap met enorme curve. Met als blijvende herinnering natuurlijk die magistrale pegel met kromming in 1997, tijdens een oefenduel met Frankrijk.

Rechtermiddenvelder: Didi. Voordat Pelé de beste Braziliaanse voetballer aller tijden werd, had Didi die naam. Hij won met Brazilië het WK in 1958 en was daarna de eerste Braziliaanse voetballer die naar het buitenland ging, hij tekende bij grootmacht Real Madrid. Eigenlijk zijn alle latere Braziliaanse sterspelers in Europa schatplichtig aan hem.



Centrale middenvelder: Socrates. Als je kritisch zou kijken, valt Socrates eigenlijk buiten de boot voor dit team, want hij won met de Goddelijke Kanaries niet het WK. Maar in 1982 leidde hij wel het volgens velen mooiste Braziliaanse WK-team ooit. En Socrates, al jaren overleden, blijft in de herinnering door zijn verschijning. Ranke speler, lange benen, weelderige krullen met vaak een witte haarband erin. En natuurlijk om zijn techniek. Hij was in feite de uitvinder van de ‘no look back-heel pass’.



Centrale middenvelder: Zico. Ja! Zico! De Witte Pele! Natuurlijk staat die erin. Ook Arthur Antunes Coimbra won nooit het WK met Brazilië, hij werd derde in 1978. Zico was de nummer 10 die ieder jongetje dat begint met voetballen wilde zijn. Een geweldige pass en tegelijkertijd een vracht aan doelpunten.



Rechtsbuiten: Garrincha. De beste dribbelaar die het voetbal ooit zag. En dat voor iemand die werd geboren met een x-been en een o-been, dus met een dubbele handicap. ‘Garrincha’ betekent ‘klein vogeltje’ en die bijnaam kreeg hij van zijn zus. In 1958 maakten hij en Pelé Brazilië wereldkampioen en toen Pelé bij het WK van 1962 geblesseerd raakte, deed Garrincha het zelf.

Spits 1: Ronaldo. De spitsenparade begint bij hem, de Braziliaanse Ronaldo, twee keer gekroond tot beste speler van de wereld. Hij won ook twee WK’s en grossierde in fraaie acties en dribbels. Eén van zijn mooiste was in zijn tijd bij FC Barcelona tegen Salamanca. Een kijktip op YouTube.

Spits 2: Pelé. Dit Brazilië laten we met vijf aanvallers spelen en Pelé in de rug van Ronaldo en Romario, mooier wordt het natuurlijk nooit. 77 goals in 92 interlands, meer dan 1000 doelpunten in zijn hele loopbaan. Het zijn hallucinerende cijfers voor ‘The King’.

Volledig scherm Pelé © AP

Spits 3: Romario. Mijn AD-collega Rob van der Zanden zei het laatst treffend toen we tijdens een podcast terugkeken op de PSV-jaren van Romario en Ronaldo. ‘Het was gewoon twee keer Pelé in Eindhoven,’’ aldus Rob. En zo is het ook. Het WK’94 was het WK van Romario, aan de zijde van zijn maat Bebeto, óók een klasse-spits.

Linksbuiten: Eder. Oke, toegegeven, Eder was geen betere speler dan Rivaldo. Of Ronaldinho, die eigenlijk de 11de man in dit Braziliaanse carnaval hoort te zijn. Maar met Eder eren we graag nog een lid van het prachtige Brazilië van het WK’82. Kijk nog even zijn goal tijdens dat toernooi tegen Schotland, een heerlijke stift vanaf links, met rugnummer 11. En tegen de Sovjet-Unie, een pegel na een overstapje van Socrates.

12de man: Ronaldinho. Ooit zei Mark van Bommel het mooi: samenspelen met Ronaldinho, dat is ‘het onverwachte verwachten. Altijd.’ Vaak als Van Bommel in hun gezamenlijke tijd bij FC Barcelona dacht, die of die pass, die kan-ie nooit geven, dan deed Ronaldinho dat een seconde later toch.

Trainer: Carlos Alberto Parreira.

