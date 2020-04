Het beste Bayern ooit: onze experts kiezen de beste elf

In deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste Bayern München ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Oliver Kahn. Oliver Kahn was al 25 toen hij van Karlsruhe naar Bayern verhuisde. Tussen 1994 en 2008 won hij de Champions League, de UEFA Cup, acht keer de landstitel, zes Duitse beker en het EK 1996 met de Duitse nationale ploeg. Der Titan wint het van Manuel Neuer en Sepp Maier.

Rechtsback: Phillip Lahm. Eigenlijk was er niet zoveel concurrentie voor Phillip Lahm voor de positie van rechtsback. De aanvallend ingestelde back. 517 optredens in de hoofdmacht, ook bij de Duitse ploeg van grote waarde. Lahm is de beste rechtsback die Bayern ooit had.

Centrale verdediger: Franz Beckenbauer. Der Kaiser. Eigenlijk niet eens een verdediger, zo vaak schoof hij in. Geen twijfel over mogelijk, de beste centrale verdediger die Duitsland ooit had en zeker ook die Bayern München ooit had.

Centrale verdediger: Klaus Augenthaler. Klaus Augenthaler speelde in zijn hele loopbaan als prof alleen voor Bayern München. Tussen 1976 en 1992 kwam hij in totaal in 404 competitiewedstrijden in actie. De grote smet: tweemaal was hij verliezend finalist in het toernooi om de Europacup I.

Linksback: Paul Breitner. Breitner scoorde net als Pelé, Vava en Zidane in twee verschillende WK-finales. In 1974 tegen Oranje en in 1982 tegen Italië. Tussen zijn periodes bij Bayern speelde hij voor Real Madrid en Eintracht Braunschweig. Speelde ook vaak als middenvelder, maar wij zetten hem linksback.

Volledig scherm Paul Breitner passeert Nürnberg-keeper Rudi Kargus vanaf elf meter. © BSR Agency

Rechtshalf: Mehmet Scholl. Op 15 augustus zat het hele stadion vol voor Bayern-Barcelona en de aanhangers hielden een bordje omhoog met ‘danke’. De gave technicus Scholl was de lieveling van het publiek, hij speelde 469 duels voor Bayern en maakte 117 goals.

Centrale middenvelder: Stefan Effenberg. Op het oog zeker niet de meest sympathieke speler die ooit bij Bayern heeft gespeeld. De chef van het middenveld toen de club in 2001 de Champions League wist te veroveren. Speelde twee periodes bij Bayern, zijn beste jaren waren 1998 tot 2002.

Linkshalf: Lothar Matthäus. De middenvelder speelde 12 seizoenen voor Bayern. En zeer succesvolle seizoenen. Hij arriveerde in 1984 en won zeven landstitels, drie bekers en de UEFA Cup. Via Bayern kwam hij nog tussen 1988 en 1992 bij Internazionale terecht.

Rechtsbuiten: Arjen Robben. Dat ene winnende doelpunt in de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund is eigenlijk al genoeg om zich in dit elftal te spelen. Robben speelde lang voor Bayern en werd ondanks zijn vele blessureleed een held van de club.

Volledig scherm Gerd Müller schiet raak tegen Oranje, Ruud Krol is te laat. © AFP

Spits: Gerd Müller. Der Bomber, in Nederland weten we hoe makkelijk hij doelpunten kon maken. Het kostte ons de wereldtitel in 1974. Niemand maakte meer goals dan Müller voor Bayern. In de 441 wedstrijden, die hij voor de club speelde, kwam Müller tot een duizelingwekkend aantal van 401 goals.

Linksbuiten: Karl Heinz Rummenigge. Alleen Gerd Müller maakte meer goals dan ‘Kalle’. Rummenigge, die in 1974 als totaal onbekende aanvaller overkwam van Borussia Lippstadt. Hij maakte 162 goals in 310 Bundesliga-duels. Nog altijd een belangrijke schakel binnen de club.

Twaalfde man: Jürgen Klinsmann. Tussen 1995 en 1997 kwam hij dan toch nog uit voor de grootste club van Duitsland. Het leverde hem nog 65 duels op en 31 goals. Later werd hij er trainer. Klinsmann hoort misschien meer bij VFB Stuttgart en Internazionale, maar was ook in München een geweldige aanvaller.

Coach: Jupp Heynckes.

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Oliver Kahn. Hij kwam van Karlsruhe over naar Bayern en werd hét gezicht op doel van de club en van het Duitse nationale elftal. Meer dan 400 duels voor Bayern en acht landstitels. Zijn persoonlijke hoogtepunt was wellicht de Champions League-zege in 2001. Bayern won na strafschoppen van Valencia en Kahn pakte er drie.

Volledig scherm Franz Beckenbauer met de DFB Pokal. © BSR Agency Rechtsback: Philipp Lahm. Een rechtsback om van te dromen als club. Slim, snel, wendbaar, betrouwbaar in het verdedigen en een meerwaarde bij het aanvallen. Hij vormde jarenlang een duo op de flank met Arjen Robben en speelde onder Pep Guardiola ook nog geweldig op het middenveld. 517 keer Bayern en 1 keer winnaar van de Champions League.



Centrale verdediger: Klaus Augenthaler. Eén van de vele spelers in dit Bayern-team die de aanvoerdersband droegen. Augenthaler zelfs zeven jaar lang tussen 1984 en 1991. ‘Auge’, was zijn bijnaam, ‘ogen’ dus in het Duits, omdat hij verdedigde op inzicht. Scoorde ook 52 keer, in 1989 tegen Frankfurt eens vanaf de middenlijn over keeper Uli Stein. De eerste speler ook die 7 keer kampioen van Duitsland werd.



Centrale verdediger: Franz Beckenbauer. Die keuze is natuurlijk duidelijk. ‘Kaiser Franz’ is de beste voetballer van achteruit die ooit voor Bayern speelde. Organiseerde de verdediging en was tegelijkertijd ook architect van de opbouw. Won met Bayern alleen al drie keer de Europacup I finale.

Linksback: David Alaba. Speler van het huidige Bayern en iemand die het hele afgelopen decennium heeft meegemaakt. Louis van Gaal liet hem als jongste speler ooit in de clubhistorie (17 jaar) debuteren en in dat jaar 2010 speelde Alaba meteen ook in de Champions League. Kan ook op het middenveld en centraal achterin. Het enige wat jammer is bij Alaba is dat international is van Oostenrijk. EK- of WK-succes zit er niet in.

Centrale middenvelder: Lothar Matthäus. Natuurlijk staat Matthäus erin. De personificatie van Bayern in twee periodes. Een box-to-box middenvelder, een klerelijer en een doelpuntenmaker met een geweldig afstandsschot. Matthäus speelde liefst 5 WK’s met Duitsland en won 19 prijzen in totaal met Bayern. Alleen níet de EC1, want in 1987 won FC Porto van Bayern. U weet wel, met het hakje van Rabah Madjer.

Centrale middenvelder: Stefan Effenberg. Er is op het middenveld van mijn team kans op ontploffingsgevaar, want net als Matthäus had Stefan Effenberg een kort lontje. Zijn interlandcarrière eindigde in 1994 abrupt toen hij zijn middelvinger uitstak naar Duitse fans tijdens het WK in Amerika. Maar hij was ook een uitstekende speler, captain bij die al aangehaalde CL-zege in 2001 tegen Valencia. Effenberg scoorde in die finale waarin Dick Jol floot.

Schaduwspits: Karl-Heinz Rummenigge. Aan goals geen gebrek in het aanvallende deel van deze beste Bayern-11. Rummenigge maakte er 217 in meer dan 400 duels voor de club. Aanvaller met een geweldige techniek die niet van de bal was te krijgen. Werd in 1980 en 1981 gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Nu al jaren de baas in München, tot voor kort natuurlijk samen met die andere oud-speler, Uli Hoeness.

Rechtsbuiten: Arjen Robben. De plek aanvallend rechts voorin is natuurlijk voor hem. ,,Toen Bayern interesse toonde, was ik eerst een beetje huiverig,’’ zei Robben bij zijn afscheid in 2019. ,,De club was destijds al een tijdje zonder succes in Europa. Ik had ook nooit gedacht dat ik hier tien jaar zou spelen, maar Bayern is de keuze van mijn leven geweest.” Won in 10 jaar tijd alles en finishte op 99 competitiegoals.

Spits: Robert Lewandowski. De beste, meest complete spits van Europa op dit moment. Lewandowski kan scoren, maar ook voorbereiden. Hij speelt in het centrum, maar wijkt ook uit naar de flanken. Hij kan de nummer 9 zijn, maar ook de nummer 10. Meer nog dan Gerd Müller of Miroslav Klose of Roy Makaay is hij een allround-aanvaller en daarom de aanvalsleider van mijn team.

Linksbuiten: Franck Ribery. ‘Geef Franck warmte en hij wil voor je sterven’, zei Matthias Sammer in een documentaire bij het afscheid van Robben en Ribery. Het klinkt pathetisch, maar Ribery bleek bij Bayern een speler die alles deed op gevoel. Hij werd in München zowel gevierd of verketterd en bleef liefst 12 seizoenen bij de club. Ribery krijgt de voorkeur boven andere creatieve geesten, zoals Mehmet Scholl.

Twaalfde man: Gerd Müller. Het is ook bij Bayern ondoenlijk om maar 11 basisspelers aan te wijzen. Bastian Schweinsteiger, Paul Breitner, Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Samuel Kuffour, Geovane Elber, Roy Makaay; zomaar wat namen die we na wikken en wegen schrapten. Achter Lewandowski wordt Gerd Müller de twaalfde man. 515 goals in 576 duels voor ‘der Bomber’ bij Bayern. Een ongelooflijk totaal.

Trainer: Otmar Hitzfeld