Hervatting groepstraining bij clubs in Serie A uitgesteld

Vormer viert derde titel met Club Brugge: ‘We moeten hier écht van genieten’

17 mei Club Brugge heeft de zestiende landstitel in België gevierd met een virtuele kampioenenshow. De Nederlandse middenvelder Ruud Vormer was één van de hoofdrolspelers in het online festijn. De oud-Feyenoorder vierde het derde kampioenschap met Club Brugge in vijf jaar.