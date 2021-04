Hertha BSC ontslaat oud-Feyenoorder na homofobe uitspraken

Zidane neemt Spaanse bond niets kwalijk na volgende blessure Sergio Ramos: ‘Hoort helaas bij voetbal’

2 april Sergio Ramos werd dinsdag 35 jaar en speelde gisteravond in Sevilla zijn 180ste interland voor Spanje, maar het is toch geen fijne week voor de aanvoerder van Real Madrid. Ramos is opnieuw geblesseerd geraakt en zal de komende weken de dubbele clash met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League en de Clásico tegen FC Barcelona missen.