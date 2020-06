Herstelde Reus na maanden terug op groepstraining Borussia Dortmund

De 31-jarige Reus kwam op 4 februari bij de 2-3-nederlaag tegen Werder Bremen in het Duitse bekertoernooi voor het laatst in actie. Hij viel uit met een spierblessure in het bovenbeen. Waar hij precies last van had is daarna tijdens de vanwege het coronavirus stilgelegde competitie niet bekendgemaakt.



,,In de komende dagen zal Reus grote delen van de groepstraining meedoen en succesvol aan zijn comeback werken", meldde Borussia.