Herrera zegt per ongeluk op embleem City te hebben gespuugd

Officials van City maakten zich daar druk over afgelopen zaterdag, toen beide stadsrivalen elkaar troffen in de Premier League. Manchester United won de derby met 3-2 en voorkwam een voortijdig kampioenschap van Manchester City.

Herrera liet een fluim los na afloop van de eerste helft, toen de spelers via de tunnel de kleedkamer opzochten. Daar ligt een groot embleem van Manchester City op de vloer. De klodder spuug kwam op dat embleem terecht. ,,Ander heeft de beelden van het incident gezien en ontkent elke suggestie dat hij het opzettelijk heeft gedaan. Het was echt per ongeluk'', meldde een woordvoerder van de club aan de BBC.