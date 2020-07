Henry knielt 8 minuten en 46 seconden tijdens duel met New England Revolution

De 42-jarige Fransman keek af en toe op zijn horloge en gaf tussendoor aanwijzingen aan zijn spelers. Na precies 8 minuten en 46 seconden stond hij weer op. Het was gelijk aan de tijd dat een politieagent in mei met z'n linkerknie in de nek van George Floyd bleef zitten. Floyd overleed even later. De beelden van de hardhandige aanhouding van de zwarte man in Minneapolis leidden tot een golf aan protest over de hele wereld tegen racisme en discriminatie.



De voetballers uit de Amerikaanse competitie MLS maakten woensdagavond, voorafgaand aan de eerste wedstrijd op het toernooi MLS Is Back, ook een gezamenlijk statement tegen racisme. Henry verloor met Montreal Impact het duel met New England Revolution met 1-0, door een doelpunt kort na rust van de Argentijn Gustavo Bou.