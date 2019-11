Henry keert bij Montreal Impact terug in MLS

Bij Montreal Impact keert Henry terug in de Amerikaanse voetbalcompetitie, die hij nog kent uit zijn tijd als speler bij New York Red Bulls. Voor die club kwam de Fransman tot meer dan vijftig doelpunten in drie seizoenen. In Europa maakt Henry eerder naam bij Arsenal, waar hij in acht seizoenen bij Arsenal meer dan tweehonderd keer trefzeker was. Verder won de spits met Barcelona later ook nog de Champions League en werd met Frankrijk Europees- en wereldkampioen.