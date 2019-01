Henry heeft spijt van belediging Strasbourg-speler

,,Ik heb spijt van mijn opmerking. Het was een menselijke reactie, maar ik had het niet moeten doen’', zei Henry een dag na het desastreus verlopen duel in het Stade Louis II (1-5). Monaco, dat tegen degradatie uit de Ligue 1 vecht, moest al na zes minuten met tien man verder na rood voor winteraanwinst Naldo.

In ondertal was de ploeg van Henry kansloos, al had Monaco volgens de trainer na een uur bij een achterstand van 1-2 wel een strafschop moeten krijgen. ,,Toen ik de vierde official vroeg waarom ze de beelden niet gingen terugkijken, zei hij dat het VAR-systeem niet werkte. Hoe kan dat nou? We hadden op 2-2 kunnen komen, het had de wedstrijd kunnen omdraaien.’'