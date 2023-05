Henk ten Cate nieuwe assistent-bondscoach bij Suriname, Brian Tevreden nieuwe directeur voetbalzaken

Henk ten Cate is de nieuwe assistent-bondscoach van Suriname. De ervaren trainer gaat bondscoach Aron Winter ondersteunen. Dat meldt de Surinaamse voetbalbond. De twee andere assistenten zijn Ryan Koolwijk (oud-speler van onder meer Excelsior en NEC) en Roberto Gödeken. Ten Cate was tweemaal eerder assistent-coach, dat was bij FC Barcelona en Chelsea.

Het begon ooit met een gesprek tussen de huidige bondscoach en Ten Cate zelf, waarbij laatstgenoemde toen aangaf dat hij Winter zou assisteren als het zover zou komen. De 68-jarige Amsterdammer zegt bijzonder blij te zijn met zijn nieuwe functie. Ook legt hij er de nadruk op dat hij er als assistent is van Winter en dus ook meegaat met de spel- en zienswijze van Winter.

Henk ten Cate gaf in een persbericht van Suriname aan grote doelen te hebben met het land. ,,Ik stond altijd klaar om iets voor Suriname te betekenen. Met de rest van de staf hoop ik met Suriname de Gold Cup en het WK in 2026 te bereiken.” Winter denkt veel van zijn assistent, die ook meerdere keren in beeld was als beoogde bondscoach van Nederland in het verleden, te kunnen leren.

Winter en Ten Cate hopen meer en eventueel betere spelers te kunnen aantrekken om voor Suriname uit te komen. Het is bij het duo bekend dat spelers nog vaak in twijfel zitten of ze moeten wachten of er een uitnodiging komt van het Nederlands elftal of dat ze gelijk voor Suriname moeten kiezen.

Ten Cate was in het seizoen 2006-2007 hoofdtrainer bij Ajax. Daar liep hij de titel in de laatste speelronde mis na een knotsgekke laatste speelronde. De laatste jaren was de nieuwe assistent-bondscoach van Suriname actief in het Midden-Oosten. Het trainerschap in 2021 bij Al-Wahda was zijn laatste klus.

Directeur Voetbalzaken

Suriname krijgt bovendien een Directeur Voetbalzaken. Dat wordt Brian Tevreden, die als technisch adviseur was bij de Surinaamse voetbalbond. Eerder was Tevreden onder meer jeugdtrainer bij Ajax, technisch directeur bij Reading en algemeen directeur bij KV Roeselare. De inmiddels 41-jarige Tevreden speelde bij onder meer FC Volendam in de eredivisie.