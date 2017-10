Hellas Verona sterkste in 'kelderkraker' in Serie A

Loting Polen wél, Spanje geen groepshoofd op WK

13:13 Spanje is bij de loting voor het WK van 2018 geen groepshoofd. Omdat de wereldkampioen van 2010 op de nieuwe FIFA-ranglijst niet in de top-7 staat, wordt het land in pot twee ingedeeld voor de loting van het WK in Rusland.