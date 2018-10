Helikopter eigenaar Leicester City stort vlak na wedstrijd neer bij stadion

Leicester City speelde vanavond een thuiswedstrijd tegen West Ham United. Anderhalf uur na afloop van het duel dat in een 1-1 gelijkspel eindigde, stortte de helikopter neer. De dramatische gebeurtenis zorgde voor veel emotie rond het stadion. Hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. Op social media zijn foto's te zien van een enorme vuurzee. Ook is er een foto gedeeld via Twitter waarop te zien is hoe Vichai na de wedstrijd in zijn helikopter stapt.