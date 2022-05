Heldenrol Ludovit Reis weggepoetst: Hamburger SV loopt promotie mis, Hertha BSC blijft in Bundesliga

Na de heldenrol voor Ludovit Reis in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie is Hamburger SV er niet in geslaagd het promotiekarwei in eigen huis af te maken. Hertha BSC won in Hamburg met 0-2 en blijft in de Bundesliga. HSV speelt dus ook volgend seizoen op het tweede niveau in Duitsland.

Na Schalke 04 en Werder Bremen leek ook Hamburger SV dicht bij een terugkeer op het hoogste voetbalniveau van Duitsland. Voormalig FC Groningen-speler Reis had immers in Berlijn al voor een 0-1 zege gezorgd. Het enige wat Hamburger SV hoefde te doen om terug te keren in de Bundesliga - na de eerste degradatie ooit in 2018 - was minstens gelijk te spelen in eigen huis.

Dat lukte niet. Hertha BSC, dat al sinds het seizoen 2011/2012 actief is op het hoogste niveau, speelt ook volgend seizoen tegen Bayern München, Borussia Dortmund en al die andere Bundesliga-clubs. De club uit de Duitse hoofdstad, wederom zonder Jurgen Ekkelenkamp, had de schade zelfs al binnen vier minuten gerepareerd via de Belg Dedryck Boyata. De stand was daarmee 1-1 over twee wedstrijden.

Volledig scherm Hertha BSC viert feest. © ANP / EPA

In de tweede helft gaf Hamburger SV de Bundesliga-rentree definitief uit handen. Waar Reis - ook nu weer basisklant - in het eerste duel de grote man was, daar was dat nu Marvin Plattenhardt. Na zijn assist op de 0-1 zorgde bij na 63 minuten zelf voor de 0-2. Die stand was ook de eindstand en dus speelt Hertha BSC, dat de wedstrijd met tien man eindigde door een tweede gele kaart van Lucas Tousart, volgend seizoen in de Bundesliga.

Daarmee is het nota bene Felix Magath die Hamburger SV uit de Bundesliga houdt. Magath is nu coach van Hertha BSC, maar hij speelde zelf meer dan driehonderd wedstrijden voor HSV. Met die club won hij de Europa Cup 1 én 2 en werd ook drie keer kampioen met de club waarvan hij tussen 1995 en 1997 de coach was.